Green pass, Massimo Galli: "Condono sanitario per non vaccinati", ci vuole ancora prigionieri

E' necessario ancora parecchia cautela sul fronte Covid secondo Massimo Galli, ex direttore delle Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. Parlando ai microfoni di iNews24 del nuovo decreto che verrà approvato nei prossimi giorni, l'esperto ha detto: "Per quanto riguarda le mascherine nei locali pubblici e soprattutto cinema, teatri e manifestazioni sportive, all’aperto e al chiuso, credo che non sia opportuno toglierle ancora per un periodo da definire".

Il problema sarebbe dato anche da quelli che hanno deciso di non immunizzarsi: "Essendoci ancora, in Italia, numerosi non vaccinati, togliendo la mascherina faciliteremmo la circolazione del virus". L'infettivologo, poi, ha voluto fare un chiarimento su questo dispositivo di sicurezza: "La mascherina non è un simbolo di libertà coartata, come qualcuno dice con leggerezza. Bensì, uno strumento di protezione individuale e per fortuna molti italiani l’hanno capito. Mi auguro che continuino ad usarla con intelligenza".

Galli infine si è detto contrario anche all'abolizione del green pass, parlando del rischio di un "condono sanitario per tutti quelli che hanno deciso di non vaccinarsi, scelta che tra l’altro non è un esercizio della libertà, ma un disprezzo di quella degli altri. Il Green pass non è un fattore di limitazione insuperabile nel momento in cui lo si gestisce con la dovuta attenzione. Sarebbe necessaria più prudenza di quella che si vuole esercitare".

