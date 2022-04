Nicola Porro demolisce Massimo Galli: "Il libro si chiama Gallipedia? Forse perché..."

16 aprile 2022 a

È arrivato in libreria Gallipedia, libro di Massimo Galli scritto con Lorella Bertoglio, editore Vallecchi. E l'occasione è buona per Nicola Porro per tornare a pungere quel virologo che tante volte ha criticato per il suo allarmismo - e per il suo ego - in questi anni di pandemia.

La critica viaggia sul suo sito personale, con un pezzo di Max Del Papa rilanciato dallo stesso Porro su Twitter, con le seguenti parole: "Galli, il libro del viro star più a sinistra del partito cinese arriva nelle librerie. E un grande Del Papa non fa sconti".

"Covid? Sintomi strani". Massimo Galli, la teoria del "grande reset": cosa ci stanno nascondendo

E in effetti, il pezzo picchia duro contro il virologo. Per esempio, si legge: "Massimo Galli, quello di cui si ricorda fortemente la faccia, sempre più somigliante a Danny de Vito, si è fatto anche lui l’autoagiografia dall’alto delle sue profezie clamorosamente ciccate, cosa che non gli ha mai creato alcun problema: Meglio, se mi sono sbagliato, conviene essere catastrofisti piuttosto che superficiali. Lui, modestamente, ci ha l’ego. E il suo autolibro lo ha chiamato Gallipedia, forse a significare che il contenuto è attendibile tanto quanto Wikipedia, l’enciclopedia popolare dove ciascuno può mettere le gag che gli pare".

"Aumento intensive, non è finita". Massimo Galli su Omicron 2: l'errore che rischia di condannarci

Dunque, vengono ricordati i "due anni di profezie.-.. sbagliate". Per esempio sul vaccino, dunque sulla variante sudafricana e via discorrendo. Infine, dito puntato contro "l'ego smisurato della viro-star". "EEccolo qua il “Gallipedia”: e chi non lo legge è un reazionario, un capitalista, un invidioso, uno spiantato, un morto di fame. Anzi, un morto di morbo", conclude Del Papa.

