Vladimir Putin, un tremore impressionante: "È malato". Spunta il video censurato dal Cremlino: uno choc

27 aprile 2022 a

a

a

Vladimir Putin è davvero malato? A guardare l'ultimo video che circola in Rete sembrerebbe di sì. Nel filmato che ritrae il presidente russo in compagnia dell'omologo bielorusso Alexander Lukashenko, la mano dello zar trema violentemente. Le immagini risalgono allo scorso febbraio e sollevano i dubbi sul vero stato di salute di Putin. Nella clip - come descrive Dagospia - il presidente russo prova ad allungare la mano che inizia a tremare. Così lo zar non può far altro che tenerla stretta al petto.

Vladimir Putin, la variabile del cancro: così la malattia dello zar può stravolgere la guerra, lo scenario

Poco più tardi, ecco che Putin viene immortalato mentre, seduto su una sedia, afferra il bracciolo e rotea il piede e la gamba. Anche in questo caso in modo sospetto. Da lì il paragone di Dago con Hitler: in un filmato girato durante una delle ultime uscite il dittatore tremava violentemente e provava a nascondere la mano dietro la schiena. Come Putin, Hitler non aveva alcuna intenzione di rivelare le vere condizioni di salute.

"Spaventoso. E pensa di avere una missione...": Vladimir Putin è malato, la conferma di Sabrina Scampini

Eppure sono in molti a credere che come il dittatore nazista, anche Putin soffra del morbo di Parkinson. Supposizioni respinte dal portavoce Dmitrij Peskov, che ha ribadito: "Putin sta lavorando in orari estremamente irregolari, ma è emotivamente a posto". Sarà la verità?

Vladimir Putin malato, "la prova nel video con Shoigu": il dettaglio rivelatore del suo corpo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.