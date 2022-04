Otto e Mezzo, la gaffe di Lilli Gruber con il consigliere di Zelensky: "Lei, a quel tavolo...", cosa le sfugge

28 aprile 2022 a

Alexander Rodnyansky è considerato uno dei consiglieri di Volodymyr Zelensky. Intervenuto in collegamento a Otto e Mezzo su La7, Lilli Gruber lo ha introdotto come uno dei negoziatori ucraini. Il diretto interessato ha però corretto subito la padrona di casa: “Non faccio parte del team di negoziatori, ma sono nel team del presidente Zelensky, quindi conosco quello che succede ai colloqui. Sono dietro le quinte, ma non sono mai stato al tavolo con i russi”.

Dopo questa precisazione, Rodnyansky ha risposto a tutte le domande della Gruber, a partire da quelle sul recente contatto tra Mario Draghi e Zelensky: “Non conosco i dettagli sulle armi promesse dall’Italia, ma so cosa abbiamo chiesto: artiglieria, cannoni, armi pesanti. Per esempio voi avete un carro simile al ‘Ghepardo’ tedesco e sarebbe molto utile per noi. Abbiamo chiesto anche armi non italiane che possono servirci per portare la pace in Ucraina. So che in Italia c’è tanta resistenza nel mandarci le armi, ma voglio che capiate una cosa: noi stiamo difendendo la pace, inclusa quella italiana e europea. Se l’Ucraina dovesse cadere, la guerra non finirebbe mai”.

Ha quindi ragione Joe Biden quando dichiara che questo conflitto può durare anni? “Spero davvero che non sia così - ha risposto Rodnyansky - ma sicuramente noi siamo disposti a difendere la nostra Nazione come fatto finora. Tutti abbiamo deciso di resistere all’esercito russo, anche quando non c’erano armi e anche nella parte Est, quella russofona. Non so dirvi quando finirà ma posso dirvi come può finire prima: con più sostegno militare all’Ucraina e più pressione economica sulla Russia”.

