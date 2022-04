Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani: "Quei bimbi li abbiamo uccisi noi", schiaffo all'Occidente

29 aprile 2022 a

"Non si capisce ancora bene qual è lo scopo dell'Occidente, degli Stati Uniti". Giuseppe Cruciani, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha parlato della guerra in Ucraina. E ha posto l'accento sull'ambiguità dei Paesi occidentali. "Consideriamo Putin una specie di criminale come Milosevic? Allora bisogna dirlo chiaramente, lo ha detto per esempio Emma Bonino, secondo cui bisogna addirittura spiccare un mandato di cattura", ha detto, facendo riferimento all'ex presidente della Serbia.

Indecisa anche la posizione di Berlino, secondo il conduttore de La Zanzara: "La Germania tentenna un po' sulla questione del gas. Insomma non è che c'è questa grande unità dell'Occidente su cosa fare. Dunque l'obiettivo non è chiaro: ci limitiamo a limitare un po' Putin, alcuni dicono che bisogna scalzarlo, gli Stati Uniti vogliono probabilmente eliminarlo. L'Occidente è in una situazione di grande difficoltà".

Giuseppe Cruciani a Dritto e Rovescio, il video

Cruciani, poi, ha aggiunto che i Paesi occidentali dovrebbero fare un minimo di autoanalisi: "Noi non possiamo puntare molto sull'arma degli eccidi, l'Occidente non è che ha le mani pulite. I bambini morti in Ucraina li abbiamo ammazzati pure noi, magari in nome di grandi ideali, in nome della democrazia, ma li abbiamo uccisi noi. Uguale in Afghanistan e in altri Paesi".

