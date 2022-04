Volodymyr Zelensky, il brutale insulto di Diego Fusaro: "Il guitto, attore Nato, adesso è..."

30 aprile 2022 a

a

a

Altro giro, altro "regalo" per Volodymyr Zelensky. O meglio altro sfregio, altro attacco. Ad aprire il fuoco contro il premier ucraino, uno dei suoi più accaniti oppositori in Italia, ovvero il filosofo Diego Fusaro, che da che guerra fu cannoneggia contro Zelensky e contro la Nato, che in modo neppur velato accusa di essere il vero responsabile dell'orrore scatenato da Vladimir Putin e dall'esercito russo.

"Altissimi livelli di teologia": Diego Fusaro estremo contro Papa Francesco, la frase che lo scatena

L'ultimo pretesto per dar contro a Zelensky è l'ultima copertina del Time, in cui campeggia una foto in bianco e nero del premier e leader della resistenza ucraina, che al prestigioso settimanale ha rilasciato una appassionante intervista in cui ha raccontato come ha vissuto i primi momenti dell'invasione, lo scorso 24 febbraio, giorno in cui arrivò a pochi metri dai russi, che volevano catturarlo e ucciderlo. Zelensky racconta come è riuscito a sfuggire all'attacco, spiega come ha maturato la decisione di restare in Ucraina e di non usufruire del piano di estrazione e salvataggi che gli avevano offerto le forze britanniche e Usa, presenti sul campo.

Il Battaglione Azov? "Questo è fango". Diego Fusaro a valanga sul 25 aprile

Ma si diceva, Diego Fusaro. Su Twitter, il filosofo anti-Zelensky, rilancia una foto della prima pagina del Time, che spiega "come Zelensky comanda. Dentro al compund con il presidente e il suo team", questo il titolo con cui viene rilanciata l'intervista firmata da Simon Shuster. E Fusaro, di pugno suo, ci aggiunge: "Il guitto, attore Nato, è ora canonizzato ufficialmente". Frase deprecabile, in particolare per quel "guitto", mai così fuori luogo. La canonizzazione, va da sé, arriverebbe dal fatto che il Time lo ha scelto per la prima pagina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.