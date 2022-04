Alessandro Orsini fatto fuori, "accordo non rinnovato": salta la testa del prof anti-Nato

30 aprile 2022 a

La Luiss non rinnova il contratto ad Alessandro Orsini, il professore spesso ospite dei talk in tv, diventato noto per alcune sue posizioni anti-Nato e filo-russe. Al momento non è più il direttore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della Luiss. L’università, come riporta il Corriere della Sera, fa sapere che "l’accordo di collaborazione con Eni per la realizzazione dell’Osservatorio affidato dall’ateneo al professor Alessandro Orsini è giunto a scadenza da circa due mesi e non sarà rinnovato".

Per questo motivo — prosegue l’università in una nota — "i canali di comunicazione dell’Osservatorio, incluso il sito internet “sicurezza internazionale”, da oggi non sono più attivi". Nei giorni scorsi, Orsini è finito al centro della polemica per l'ennesima volta per alcune sue dichiarazioni sulla seconda guerra mondiale e su Hitler.

In particolare, ospite di Accordi & Disaccordi, in onda su canale Nove, il docente ha detto che "Hitler non voleva certo scatenare la Seconda guerra mondiale" e che invece la responsabilità principale dello scoppio del conflitto sta negli accordi tipo "articolo 5" del patto della Nato. L'articolo, come è noto, autorizza i Paesi Nato a intervenire per difendere qualsiasi altro membro in caso di attacco esterno. Immediate e feroci le critiche a Orsini sui social per queste parole.

