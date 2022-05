Per Giulia Innocenzi finisce malissimo in tv: "Tu con la lattuga..."

03 maggio 2022 a

Un dibattito del tutto surreale. Protagonisti Oscar Farinetti e Giulia Innocenzi nella nuova trasmissione di Giancarlo Carofiglio, "Dilemmi". Al centro del dibattito l'alimentazione. La Innocenzi, nota vegertariana, è andata subito all'attacco: "Gli allevamenti intensivi producono processi di cannibalismo. Il mercato è costituito da carne a basso costo. Questi tipi di allevamenti hanno dei costi ambientali che vengono riversati sulla collettività".

Farinetti però replica subito e colpisce la "santorina" nell'orgoglio parlando di quanto sia deliccato, a suo dire, il metodo di raccolta ad esempio della lattuga: "Tu Giulia parli di tutto ciò, ma ti possono dire ad esempio, a te che sei vegetariana, che la lattuga esiste prima di noi e di fatto quando viene raccolta è ancora piccola, potrebbe diventare una pianta enorme. La raccogliamo cucciola. Stessa cosa con i pomodori. Spesso vengono raccolti quando sono verdi. Tornando alla lattuga, quella lattuga pensa e a lei girano le balle se la raccogli da bambina. In realtà sono due attività criminali: la raccolta della lattuga come uccidere un maialino per mangiare il pocceddu".

Poi Farinetti allargando il discorso evoca una patrimoniale citando Traiano: "L'imperatore per risolvere il problema della fame e della povertà cercò di tassare i ricchi. Ecco noi adesso dovremmo fare la stessa cosa. Subito devono pagare il 5 per cento del loro patrimonio". La Innocenzi incassa e va al contrattacco: "Non sono d'accordo. L'alimentazione è una cosa importante. È una di quelle scelte che fai al mattino, al pomeriggio e alla sera. Una delle scelte più importanti della nostra vita a cui pensiamo poco". Il battibecco è stato poi chiuso da Carofiglio che ha lasciato spazio alle domande del pubblico in studio. Ma la sensazione è che le opposte vedute di Innocenzi e Farinetti dureranno a lungo...

