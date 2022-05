Zelensky insultato da Chef Rubio: "Nazista, sei bravo..."

03 maggio 2022 a

Zelenksy chiede sempre di più il sostegno dell'Occidente. Di fatto il presidente ucraino continua a richiedere l'ausilio delle armi della Nato e dei Paesi occidentali per rispondere colpo su colpo all'armata russa. Va detto che l'intervento delle armi dei Paesi che sostengono Kiev sta cambiando radicalmente le carte in tavola del conflitto. Ad esempio l'uso dei droni di produzione turca per individuare gli obiettivi e far fuoco sui tank russi ha cambiato il volto della guerra dando una opportunità unica alla resistenza ucraina di far fronte all'invasione di Mosca. Il suo appello è diventato un mantra e il presidente ucraino non si stanca di ripeterlo in tutte le sedi: "Mandate più armi all'Ucraina per la libertà dell'Europa".

Ma i suoi appelli come è noto non trovano tutti d'accordo. Una parte dell'opinione pubblica definisce di fatto l'invio delle armi in Ucraina come una sorta di semaforo verde ad una guerra tra Russia e Occidente che potrebbe non conoscere la fine in tempi brevi. E tra questi c'è la voce critica di Chef Rubio che solo qualche tempo fa aveva messo nel mirino proprio Zelensky con un attacco frontale sui social: "Si cazzo, lanciafiamme, bombe, missili, droni, fucili, tutto cazzo. Dai produciamo ancora più armi e vendiamone ovunque nel nome della libertà (quale?) in Europa, nel nome dei suoi valori (il colonialismo? Il suprematismo bianco?). Bravo nazista #Zelenksy, continua così! #Ukraine". Un tweet, questo, che va in risposta all'appello del leader ucraino per avere più munizioni da poter usare nella drammatica guerra con Mosca. Insomma a quanto pare le richieste di aiuto che arrivano dall'Ucraina spaccano e non poco l'opinione pubblica. C'è infatti chi sostiene l'invio di armi definendo la guerra tra Russia e Ucraina come un attacco diretto e totale a tutto l'Occidente. Rubio evidentemente non la pensa così...

