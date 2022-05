Papa Ratzinger, "cambio di regime in Vaticano. Fatto fuori per l'apertura a Putin"

03 maggio 2022 a

C'è stato lo zampino occidentale dietro l'addio di Papa Ratzinger? Uno scatenato Diego Fusaro sgancia la bomba con un post su Twitter dal coefficiente di complottismo praticamente incalcolabile. Siamo nel quadro della guerra in Ucraina, con il filosofo turbo-sovranista schierato apertamente, se non a fianco di Vladimir Putin e delle "ragioni" della Russia, sicuramente contro Joe Biden, la Nato e gli Stati occidentali "appiattiti" sulla sola risposta militare contro Mosca.

"Molto probabilmente - scrive Fusaro - l'apertura di Ratzinger alla Russia di Putin, non solo sul piano strettamente religioso, fu uno dei motivi che portò alla fine del suo pontificato e al regime change che condusse al soglio pontificio il nuovo papa teologicamente corretto". Vale a dire Papa Francesco, che peraltro per le sue dichiarazioni "equidistanti" sui due contendenti Fusaro apprezza molto più che per il portato teologico e religioso.

"La NATO - calca la mano il filosofo, tra i più accesi sostenitori del governo gialloverde nella primavera del 2018 - è uno strumento dell'imperialismo Usa con una duplice funzione: a) sottomettere manu militari il mondo intero all'americano-sfera; b) far sì che l'Europa, costellata da basi NATO, resti una colonia piegata a Washington. Uscire dalla NATO è di vitale importanza".

Non possono mancare anche riflessioni, polemiche, sulla pandemia. "Il prossimo lockdown sarà per una nuova variante, per la guerra, per l'emergenza climatica o per l'emergenza energetica? Che vi sarà, è ragionevolmente al di là di ogni dubbio. Resta da capire con quale argomento verrà imposto. Il lockdown, nuova categoria politica neolibeale". E nello specifico, continua la sua crociata contro le mascherine: "Libreria in centro a Milano. Non vi è nessun obbligo di coprire il volto, eppure tutti hanno il volto coperto. Lo stato d'emergenza non sarà rinnovato, quando tutti lo vivranno perennemente e intimamente come nuova normalità, come in parte già è".

