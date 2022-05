Pomeriggio 5, Eva Henger in ospedale: ridotta così dopo l'incidente, immagine choc

03 maggio 2022 a

a

a

Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti venerdì scorso sono rimasti feriti in un gravissimo incidente automobilistico in Ungheria. A lei e al marito è andata tutto sommato bene, ma sono morte due persone, che si trovavano nell'altra auto rimasta coinvolta dallo schianto. “Mi sento in colpa”, ha detto a Barbara D'Urso che nell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque è riuscita a intervistarla via skype dall’ospedale in cui è ricoverata. Nella chiacchierata la conduttrice ha cercato di sollevare il morale all'attrice di film per adulti. “Ricordati che sei ancora viva e che per fortuna tua figlia non era lì con voi…”, le ha detto Barbara D'Urso. A quel punto Eva Henger è scoppiata a piangere: “Se mia figlia fosse stata con noi in auto avrebbe rischiato la vita”. Poi ha spiegato: “Lei voleva venire con noi a prendere il cane…E io non le ho fatto saltare la scuola perché non aveva preso bei voti in matematica. Per fortuna direi. Se lei fosse stata in auto sarebbe potuta morire”.

"Condizioni complicate". Dramma Eva Henger, ricovero d'urgenza dopo un incidente: due morti

Quanto alle sue condizioni di salute Eva Henger rivela che attualmente è in attesa di essere operata: “Sono molto sfortunata Barbara", ha detto. "Dovevo operarmi, ma proprio oggi ho perso altro sangue…”. "Mi devono mettere dei ferri…Forse ho anche rotto l’osso sacro, la clavicola, il bacino, tre costole e lo sterno", ha aggiunto. Infine l'attrice ha voluto sottolineare che ha parlato con il suo avvocato, che le ha confermato che l’incidente non è colpa sua: “Io andavo molto piano. Hanno fatto le prime verifiche. Andavo a 52 all’ora”. "Ma mi sento in colpa. Mi sono sentita in colpa anni fa per un uomo morto d’infarto vicino a me e che non l’ho potuto aiutare, figurati adesso".

"Il cuore si è fermato. Liquido nella milza": Eva Henger e il marito. dettagli drammatici sull'incidente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.