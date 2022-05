Vladimir Putin "ucciso dai suoi": le pesantissime rivelazioni del generale Jack Keane

04 maggio 2022 a

Vladimir Putin cercherà disperatamente di rimanere al potere per paura di ciò che il suo successore potrebbe fargli, ha detto il generale Jack Keane ai microfoni di Fox Business aprendo il sipario su quello che sta accadendo in queste ore nelle sale spietate della politica di potere russa, dove lo zar non può fare affidamento sullo stato di diritto e sulle istituzioni di governo per proteggerlo. Putin potrebbe davvero essere in reale pericolo da parte di alti esponenti dell'esercito e della sicurezza per via degli sviluppi dell'invasione dell'Ucraina, più complicata di quanto immaginato, e soprattutto per il suo stato di salute. Il generale Keane crede che Putin, che si dice sia gravemente malato, farà "qualsiasi cosa" per rimanere al potere anche perché "sa benissimo che un successore che non sia d'accordo con lui potrebbe significare la sua morte". Proprio per questo ha rimandato a data da destinarsi un intervento chirurgico necessario per sconfiggere il cancro che lo affliggerebbe.

Lo stato di salute sarebbe per lui è meno preoccupante dell'esito della guerra. "Vuole ancora conquistare il Paese, rovesciare il regime - e io prendo Putin sul serio", ha continuato il generale Keane a Fox Business. "Vuole tornare all'impero russo. Penso che finché sarà al potere, lo cercherà, per rimanere presidente". Perché non si fida di nessuno: Putin si trova intrappolato nel classico dilemma del dittatore, in cui non può cedere il potere per paura che il suo successore possa perseguirlo o privarlo dei beni che ha accumulato o anche farlo uccidere. Anche perché al Cremlino si sta formando un potente blocco tra i generali russi desideroso di dichiarare guerra totale all'Ucraina, invadere la Moldova e persino affrontare la NATO grazie al suo sostegno materiale all'Ucraina. Peccato che la macchina da guerra russa sia stata ostacolata dall'incompetenza strategica che ha reso le sue forze armate "significativamente più deboli", afferma il Ministero della Difesa britannico e meno temute, nonostante Mosca in 13 anni abbia raddoppiato il suo budget militare in 13 anni. Secondo la Difesa di Sua Maestà la Russia ha perso un quarto delle sue forze di combattimento schierate in Ucraina dall'inizio dell'invasione.

