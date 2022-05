Marco Berry delle Iene, truffa in tribunale: la storiaccia dell'"illusionista"

05 maggio 2022 a

L'illusionista che si illude. Succede a Marco Berry, al secolo Marco Marchisio, ex volto storico delle Iene, che pensava di inchiodare il suo ex socio Matteo Migliano a restituire oltre 340 mila euro sottratti, a suo dire, tra il 2012 e il 2016 dalle sue società e onlus. Ma così non è stato. Come racconta Irene Famà sulla Stampa, il giudice Roberto Ruscello ha assolto Migliano perché "il fatto non sussiste". "Ricostruzioni singolari che trovano una chiara smentita documentale", si legge in sentenza. Le indagini, ricorda l'articolo della Stampa, hanno preso il via nell'agosto 2016, quando "Berry e la compagna, soci e legali rappresentanti della società di manifestazioni artistiche Solution in magic e Berry come presidente della onlus Magic for children, depositano due querele contro Migliano, nel primo caso amministratore di fatto e nel secondo tesoriere. Migliano si era appena sfilato dalla compagine societaria. E solo a quel punto Berry avrebbe iniziato a interessarsi oltre che degli aspetti creativi dell'attività, anche di quelli relativi alla gestione economica. Versione che il giudice non ritiene credibile".

Ma i guai di Berry non sono finiti. Lui, come amministratore di fatto, e Migliano, come amministratore di diritto, sono indagati - rivela Famà - per bancarotta fraudolenta per via della Fly Experience, la società che aveva realizzato il simulatore di caduta libera accanto al centro commerciale Le Gru di Grugliasco. Un'iniziativa futuristica, il primo "tunnel del vento" italiano ispirato a quelli di Dubai e Londra, che si è conclusa con un fallimento dichiarato nel 2016. Le indagini sono in corso, ma per il giudice Ruscello la storia della Fly Experience "incide sulla credibilità" di Berry perché "smentisce la sua ricostruzione d'inconsapevolezza circa gli aspetti economici e gestionali delle società".

