Papa Francesco, "la situazione non è semplice": in sedia a rotelle, le parole che spaventano il mondo

Papa Francesco deve fare i conti con qualche acciacco. Il Pontefice ha raggiunto l'aula Paolo VI, la sala delle udienze in Vaticano, spinto in sedia a rotelle. Il motivo non è un mistero: il capo della Santa Sede ha ammesso di soffrire di dolori al ginocchio legati all'artrosi. Non a caso sono stati diverse le udienze cancellate a fine aprile e altrettante quelle in cui preferisce sedersi scusandosi con chi si trova di fronte a lui.

"A me piace muovermi, ma questa volta devo obbedire al medico. Per questo vi chiederò il sacrificio di salire le scale e vi saluterò da qui, seduto. È una umiliazione ma la offro al Signore per il vostro Paese", aveva già detto il 30 aprile ricevendo, sempre in Aula Paolo VI, una delegazione di pellegrini dalla Slovacchia. La situazione non è delle più semplici, tanto che il Papa è stato nuovamente sottoposto a un’infiltrazione. Nonostante gli 85 anni, Bergoglio non intende rinunciare ai suo impegni. È confermato il viaggio in Africa, l’unico al momento annunciato ufficialmente per il prossimo luglio. Mentre sarebbero nella lista dei desideri quello in Libano, Canada e Kazakistan.

Nella giornata di giovedì 5 aprile Bergoglio si è presentato all’Assemblea plenaria dell’Unione internazionale delle superiore generali, l’organizzazione che unisce suore provenienti da tutto il mondo. Qui il Pontefice è stato accolto a braccia aperte dalle suore. "Viva il Papa!", si è sentito gridare da alcune di loro, mentre raggiunta la postazione il Papa ha esordito parlando in spagnolo senza seguire il discorso preparato nelle "nove cartelle": "Che faccio lo leggo e voi dormite? O mi fate piuttosto delle domande?", ha ironizzato.

