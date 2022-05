Charlene di Monaco, clamorosa indiscrezione: "È finita...". Cosa è successo davvero col principe Alberto

08 maggio 2022 a

Charlene di Monaco finge. Nel Principato di Monaco ormai danno per finita la storia d'amore con il principe Alberto. Nonostante la principessa abbia ripreso la sua normale vita di corte con diversi impegni istituzionali, sono in tanti a dire che il matrimonio con Alberto sia ormai al capolinea. A rivelare il tutto sono le espressioni sul suo volto: un chiaro segno del disagio per il ruolo che deve ricoprire e dei problemi con il marito. Le indiscrezioni di palazzo ormai parlano chiaro: i due si sono separati. A nulla sono servite le foto scattate al torneo di rugby di Saint Devote.

La coppia è apparsa lontana e distante. La manifestazione non si svolgeva da circa due anni a causa dell'emergenza Covid. Una occasione unica per mostrare la sintonia ritrovata della coppia. Ma nulla da fare. Non è stato possibile. In tanti hanno notato i sorrisi forzati della principessa, ma soprattutto lo sguardo assente.

Charlene si è mostrata affettuosa solo con i bambini dando l'immagine di una madre premurosa e attenta. A quanto pare, secondo le indiscrezioni riportate da diversi tabloid all'estero, tra Charlene e il principe c'è un muro. Un grande muro fatto di slienzi e di momenti di solitudine. Il divorzio dunque potrebbe essere ormai alle porte. E il Principato si prepara a vivere probabilmente un grosso colpo di scena con la fine di una storia d'amore cominciata con il piede sbagliato.

