Elisabetta Franchi: "Donne ai vertici? Solo dopo i 40 anni, hanno già fatto figli". Travolta da polemiche e insulti

08 maggio 2022 a

a

a

È esplosa una violenta polemica, soprattutto sui social, dopo le dichiarazioni dell'imprenditrice Elisabetta Franchi, titolare dell'omonima etichetta della moda, che nel suo intervento a un evento organizzato dal Foglio e Pwc ha spiegato di preferire donne con oltre 40 anni quando deve assumere qualcuno in posizioni di vertice.

De Benedetti e la frase choc su Zelensky: "Resistere? Un danno...". Poi le bordate alla Nato e Biden: "Sarà un disastro..."

Secondo la Franchi, è il solo modo per evitare danni all'azienda e dunque economici, perché a quell'età le donne in genere «sono già sposate, hanno già avuto figlio si sono già separate». Questo perché, spiega, «quando metti una donna in una carica importante, non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta».

Il video dell'intervento è stato anche condiviso sul profilo Instagram della casa di moda. E, come detto, la polemica è letteralmente esplosa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.