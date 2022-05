Mara Venier sbotta: "Sapete perché mi invidiano...?". E parte il "siluro": ecco con chi ce l'ha

09 maggio 2022 a

Mara Venier non usa giri di parole: "Sono pronta per Ballando con le Stelle". La conduttrice di Domenica In, come riporta Nuovo Tv, di fatto avrebbe confessato, dopo aver ballato col marito di essere pronta per il "talent show".

Una battuta che però lascia intendere quanto sia importante per "zia Mara" partecipare al programma condotto da Milly Carlucci. La Venier è una gradissima fan di Ballando con le Stelle e lo testimoniano i suoi commenti dopo le puntate del talent show: "Una squadra meravigliosa, una corazzata! 28 per cento di share, punte del 44. Quasi come Sanremo, anzi come Sanremo. Ho fatto le 2 stanotte per seguire fino alla fine", ha detto la Venier parlando di Ballando nel salotto di Domenica In.

Ma la Venier vuole far parte della squadra della Carlucci ed è molto determinata. Ama vincere tutte le sfide e di fatto, sempre come riporta Nuovo Tv, ha spiegato il motivo per cui spesso sul lavoro subisce stilettate, frutto, a suo dire, dell'invidia dei colleghi: "Sono invidiata perché a settant'anni sono sommersa di proposte di lavoro", ha affermato la Venier. E così la Carlucci starebbe pensando a un coinvolgimento della coppia Carraro-Venier nella prossima edizione del talent show e il gancio, a quanto pare, potrebbe essere proprio il marito. Lui stesso a Nuovo tv afferma di conoscere l'energia della moglie: "Quando torna a casa la domenica sera, stanca morta, si mette ai fornelli e magari invita pure otto persone per cena". Insomma l'inarrestabile energia di zia Mara presto potrebbe finire sul palco di Ballando.

