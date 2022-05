Alessandro Orsini, la "profezia" da incubo: "Vi dico cosa può fare davvero Putin"

11 maggio 2022 a

Alessandro Orsini, 46 anni, napoletano, professore di Sociologia del terrorismo internazionale, ha tenuto una "lezione di storia" al Teatro Sala Umberto di Roma davanti a una numerosa platea (c'erano anche Gianni Alemanno e Alessandro DI Battista). Il docente, diventato ormai celebre per le sue tesi/esibizioni in tv sulla guerra in Ucraina, da Cartabianca su Rai 3 a Piazzapulita su La7, così "comprensive delle ragioni di Putin", riporta La Stampa, ha finalmente ottenuto un palcoscenico tutto per sé dove poter illustrare le proprie teorie.

Orsini quindi ha parlato dell'arroganza dell'Occidente, di tutti gli errori degli ultimi 25 anni commessi a danno della Russia, in Serbia, in Libia, in Iraq con una "lettura a una sola dimensione, con una serena, sbalorditiva omissione delle tante brutalità commesse da Putin". Insomma, per il docente di Sociologia della Luiss, lo zar, "documentazione storica" alla mano, ha dovuto subire "continue umiliazioni" ed è stato in qualche modo "costretto" a intervenire in Cecenia, Siria e Georgia. Non una parola invece sulle atrocità e gli errori di Putin commessi in questa guerra e in quelle passate.

Tant'è. Secondo Orsini, il presidente russo Putin "non ha mai pensato ad una guerra-lampo" e comunque "ha già vinto". Ma se il "vittorioso Putin" dovesse ritrovarsi "in un condizione disperata, in cui rischia di perdere la guerra e dovesse usare la bomba atomica", allora la colpa sarebbe dell'Europa che "sarebbe moralmente corresponsabile".

