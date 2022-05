Generale Fioravanti svela i piani di Putin: "Cosa sta accadendo nelle ultime 48 ore"

11 maggio 2022 a

I russi stanno incontrando diverse difficoltà. A delineare il quadro della guerra in Ucraina ci pensa Maurizio Fioravanti. In collegamento con Myrta Merlino per l'Aria Che Tira, il generale porta la prova: "Abbiamo visto nelle ultime 48 ore una concentrazione di militari bielorussi al confine, proprio per aumentare la pressione sull'esercito ucraino, dividere le forze e alleggerire la situazione nell'area di Kharkiv".

Nella puntata in onda su La7 l'11 maggio, Fioravanti si sofferma anche sul discorso di Vladimir Putin tenuto il 9 maggio durante la parata: "Lo scenario, speriamo che non avvenga, è quello di voler creare disordini ad hoc sia con la Bielorussia che con la piccola Transnistria e quindi motivare di più l'intervento in Donbass".

D'altronde dal punto di vista strategico militare, Putin non ha parlato da presidente ma da comandante in capo: "Ha fatto un discorso pieno di retorica con l'occhio rivolto alla storia, alla seconda guerra mondiale". Putin, insomma, "ha cercato di motivare sia le truppe che il Paese per questa operazione iniziata il 24 febbraio con l'invasione dell'Ucraina". Ci sarà riuscito? "Il passo indietro della parata: la 'Z', il simbolo politico strategico della potenza russa in Ucraina, non è stata fatta, non era per le condizioni meteo che a quanto ci risulta erano buone. Quindi è stata una decisione sua, del comandante in capo".

