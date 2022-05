Vladimir Putin, il dettaglio che rivela la sua malattia: cosa accade ai suoi piedi

11 maggio 2022 a

Si discute ancora della malattia di Vladimir Putin. Nel giorno della Vittoria il presidente russo si è mostrato così com'è, scatenando nuovi sospetti. In particolare è Mike Carter, esperto di linguaggio del corpo, a sollevare nuovi dubbi sullo stato di salute del presidente russo. Nel mirino il discorso dello zar, nel quale pare quasi affannato.

"Tratteniamo il respiro o respiriamo in questo modo quando qualcosa fisicamente o mentalmente non va bene - dice l'esperto al Mirror -. Il suo respiro è molto superficiale, il che potrebbe essere una sorta di dolore che sta sopportando. Il fiato corto è un'altra indicazione che qualcosa potrebbe non andare". A far insospettire anche il "dondolo avanti e indietro", un movimento che potrebbe segnalare "agitazione", ma può anche essere riconducibile a un problema di salute. Infine, durante le celebrazioni del 9 maggio, lo zar è stato immortalato mentre metteva i piedi divaricati.

Questo potrebbe avere due significati: la volontà di assumere una "posizione di potere", oppure la necessità di evitare di cadere. Tra le varie ipotesi il morbo di Parkinson. Tesi che però è già stata smentita dal Cremlino. "Lo zar sta bene", aveva detto il portavoce Dmitrij Peskov prima di aggiungere che i ritmi a cui è sottoposto gli causano sì un po' di stanchezza.

