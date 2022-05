Joe Biden e Draghi? L'inspiegabile decisione del Tg1, cosa manda in onda: un caso nazionale

11 maggio 2022 a

Scoppia il caso in Rai dopo che il Tg1 ha tagliato il servizio sulla visita del presidente italiano del Consiglio Mario Draghi a Washington e sull'incontro con Joe Biden, "TgLa7 ha dato in diretta e integrali le brevi dichiarazioni di Draghi alla Casa Bianca con Biden mentre il Tg1 le ha date tagliate e in differita: siamo passati dalle conferenze stampa di Giuseppe Conte che sostituivano intere edizioni di tg al premier tagliato a metà. È servizio pubblico?", si chiede in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

Del resto, la visita del presidente del Consiglio di ieri a Washington è stata "il fatto del giorno", tanto che oggi è su tutti i quotidiani nazionali e internazionali. Ma così non deve essere stato per il Tg1 diretto da Monica Maggioni. La quale ha "nascosto" la notizia.

Al posto di lasciare spazio all'incontro tra Draghi e il presidente Biden, il Tg1, come si osserva leggendo il sito vigilanzatv.it, ha dato invece un grande spazio a una intervista a Emma Muscat, rappresentante maltese all'Eurovision Song contest. Forse per Monica Maggioni era più importante la kermesse musicale.

