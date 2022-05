Papa Francesco insultato dalla russa Vityazeva: "Ma non vi fa schifo", gelo a Dritto e Rovescio

13 maggio 2022 a

"E' dal 2014 che l'Ucraina uccide le persone pacifiche nel Donbass. Adesso sta richiedendo più armi per che cosa? Per uccidere le persone": la giornalista russa Yulia Vityazeva dell'agenzia Newsfront è stata ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. In collegamento con lo studio, ha di fatto sostenuto e appoggiato il conflitto in corso. A un certo punto però il conduttore le ha chiesto: "E i russi non stanno uccidendo in Ucraina?". Ma lei ha ripetuto sempre la stessa cosa: "Quali carri armati nel 2014 sono andati in Donbass? State dimenticatndo la storia, da lì è partito tutto".

"Ma vaffanc***": tutto da godere, Paolo Del Debbio brutalizza la giornalista russa

"Ma cosa c'entra, stiamo parlando di questo momento", ha provato a insistere Del Debbio. Che poi ha fatto un'altra domanda alla sua ospite: "Quindi lei giustifica l'aggressione della Russia?". "Noi colpiamo solo le postazioni militari - ha risposto lei -. Non giustifico ma sostengo l'operazione militare speciale condotta da Putin, l'aggressione la sta facendo l'Ucraina". La Vityazeva, poi, se l'è presa anche con Zelensky: "Non ha mantenuto le sue promesse e ancora oggi continua a sparare sul Donbass dove ci sono vittime e distruzioni. Ieri l'Ucraina ha attaccato la regione di Belgorod uccidendo una persona e ferendone sette. Vi rendete conto? A voi diverte il fatto che i nostri bambini stanno morendo?".

Alla fine nel suo mirino ci è finito pure Bergoglio: "Le mogli dei soldati Azov, pro Hitler e propagandiste del nazismo, stringono la mano al Papa in Vaticano. Non vi fa schifo questo?". Senza contare che, secondo lei, al momento non c'è nessuna possibilità di pace: "Prima dobbiamo denazificare".

