Le Iene, siluro di Del Debbio a Mentana: "Anche uno stregone va sbugiardato" (e la Berlinguer se la ride)

Talk show, ospiti e compensi: questo il tema del servizio de Le Iene andato in onda su Italia 1. L'inviato Gaetano Pecoraro ha sentito le opinioni, molto diverse, di Enrico Mentana per La7 e di Paolo Del Debbio per Mediaset. Mentre, ha puntualizzato, "per la Rai non è voluto intervenire nessuno". I programmi presi in esame sono stati 13: cinque di La7, quattro della Rai e quattro di Mediaset, per un totale di 438 ore in cui si sono alternati 681 ospiti dall'inizio della guerra in Ucraina fino al 5 maggio.

Parlando del caso scoppiato in Rai con Cartabianca e Alessandro Orsini, il conduttore di Dritto e Rovescio si è subito schierato: "Si rinuncia a una professionista perché ha invitato Orsini?". Mentre il direttore del TgLa7 ha confermato la posizione espressa qualche giorno fa sui suoi profili social: "Penso che chi è in grado di giustificare la dittatura come qualcosa di meglio della democrazia non ha diritto di partecipazione". Del Debbio, invece, ha detto: "Anche se c'è uno stregone, che però in qualche modo influenza le persone, è bene farlo parlare e sbugiardarlo". Insomma, presentare al telespettatore entrambe le versioni di uno stesso fatto.

Mentana, poi, ha voluto fare un discorso più in generale: "La cosa che fa impressione è che noi siamo l'unico paese del mondo in cui, essendoci una guerra, discutiamo dei nostri programmi televisivi. A molti della guerra non frega niente. A volte sembra che ci sia un punto d'incontro tra personaggi in cerca d'autore e autori in cerca di personaggi". Alla domanda sui compensi degli ospiti dei talk, il direttore ha detto la sua: "Per me non è giusto. Io non ne ho mai pagato uno". Diversa, anche in questo caso, la posizione di Del Debbio: "Lo sanno tutti, è legittimo andare a fare l'opinionista a pagamento. Da me purtroppo i soldi per gli ospiti scarseggiano. Anche se qualcuno viene pagato, ma gli diamo un gettoncino". Alla fine Mentana ha lanciato una proposta, facendo un esempio: "Voglio che nel sottopancia venga scritto 'professor Enrico Mentana, 3mila euro'. Così si sa per che cifra un ospite sta dicendo quelle cose".

