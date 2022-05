Rai, sfogo epico di Maria Giovanna Maglie: "Ho capito bene? Per 4 stracciacu*** russi..."

13 maggio 2022 a

a

a

Già, "spionaggio" in televisione. Infiltrati russi in Rai. Questa la tesi, questo uno dei temi all'ordine del giorno. Nel mirino, in particolare, CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. E non tanto per Alessandro Orsini, il professore della Luiss che settimana dopo settimana dà spettacolo con le sue controverse tesi sull'invasione russa in Ucraina. Quanto, piuttosto, per quei volti filo-Putin che rispondono a nomi e cognomi russi. Un esempio su tutti, Nadana Fridrikhson, la giornalista di Mosca che ormai siamo abituati a vedere un po' ovunque, in primis Lilli Gruber.

"Era una minaccia all'Italia". Lavrov, ciò che nessuno aveva notato: la bomba della Maglie

La Fridrikhson lavora per Zvezda, un canale del ministero della Difesa russo. Poi c'è anche Yulia Vitazyeva, quella che poche ore fa si è beccata un roboante "vaffan***" da Paolo Del Debbio nel corso dell'ultima puntata di Dritto e Rovescio, la quale al contrario lavora per Newsfront. Bene, ora per questi tizi, per questi presunti infiltrati, si muove il Copasir: convocazioni, audizioni, indagini.

"Un pugno a Mughini". Vittorio Sgarbi, cos'è successo davvero sul palco: bomba a Striscia

E contro tutto questo interventismo si scatena Maria Giovanna Maglie, una che non le manda a dire. E lo fa su Twitter, dove nel poco spazio concesso da un cinguettio condensa il suo pensiero. Senza fronzoli, senza margini di ambiguità: "Ho capito bene? Servizi segreti, Copasir, Carlo Fuortes ad della Rai convocato? Per quattro stracciacu*** russi o italiani che fanno un po' di propaganda e non convincono nessuno che non sia già convinto?", conclude la Maglia aggiungendo gli hashtag "fakenews" e "disinformazia". Un tweet che non ha bisogno né di traduzioni né di esegesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.