Generale Camporini, la profezia: "Cosa sta per accadere", quando può arrivare il fallimento di Putin

I russi stanno provando a occupare la città di Odessa che al momento è sotto attacco? A questo interrogativo cerca di rispondere il generale Vincenzo Camporini. Ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 13 maggio, il generale spiega che al momento "non è pensabile l'invasione perché le forze ucraine sono ben posizionate e da Est la strada è sbarrata" e che i "bombardamenti" servono "per tenere sotto pressione la città e la popolazione".

L'analisi del generale Vincenzo Camporini a Tagadà

In Transnistria spiega ancora Camporini, "i russi sono lì con un grosso deposito di munizioni ma non hanno una capacità operativa tale da consentire la presa di Odessa. Gli ucraini però devono distogliere un po' le loro truppe per controllare la guarnigione".

Proprio in Transnistria un deposito di petrolio è stato colpito la notte scorsa dal lancio di una bomba molotov che non ha avuto gravi conseguenze. Come ha fatto sapere il ministero dell'Interno della regione, in piena notte un'auto si è fermata davanti al deposito e l'uomo che ne è uscito ha tirato una molotov verso la struttura. Il fuoco divampato attorno all'edificio è stato subito spento. Poco dopo, altre due bombe molotov sono state lanciate contro un ufficio di arruolamento di soldati.

