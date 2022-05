Fedez, "un'altra possibilità": il dramma del tumore, come sta adesso il rapper

14 maggio 2022 a

Un post emozionante quello pubblicato da Fedez nelle ultime ore. Il rapper ha ricordato ai suoi follower di Instagram che meno di due mesi fa si è trovato ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita: un'operazione molto delicata per la rimozione di un tumore raro al pancreas. "Quando ti viene data un’altra possibilità capisci quanto sia importante non sprecarla", ha scritto il cantante a corredo di una carrellata di fotografie che lo ritraggono insieme alla moglie, in ospedale, steso sul letto con la grande cicatrice ben visibile sull'addome.

Nel suo post emozionante non manca il video in cui il primogenito, Leone, gli augura di riprendersi presto, "così giochiamo insieme". Il messaggio che Fedez ha voluto lanciare è forte e toccante allo stesso tempo. L'esperienza che ha vissuto qualche settimana fa lo ha inevitabilmente segnato, portandolo ad avere una visione diversa della vita.

In molti hanno apprezzato le sue parole. Tantissimi i commenti positivi, anche da parte di amici e colleghi vip. "Le cicatrici sono la mappa segreta di ognuno di noi, sei forte Federico. Mostrala con orgoglio", ha scritto qualcuno. Samuele Bersani invece ha sottolineato: "Che forza". "Bisogna vivere ogni giorno come fosse il primo", ha scritto un'altra utente. La moglie, Chiara Ferragni, ha commentato con una carrellata di cuori.

