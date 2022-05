"Ma scusa come fai...?". La Ferragni si presenta così a Palermo: scatta subito la valanga di messaggi

07 maggio 2022 a

Sono arrivati i 35 anni anche per Chiara Ferragni. Per l’occasione l’influencer più famosa d’Italia ha deciso di festeggiare, ieri sera 6 maggio, a Palermo assieme a tutta la famiglia e agli amici più cari. È atterrata venerdì sera nella città siciliana con il suo aereo privato. La location dell’evento è stata l’Hotel Villa Igieia, ma a far scalpore è stato il look scelto dalla moglie di Fedez.

Ecco il look sfoggiato dall'influencer:



Come sempre la Ferragni ha condiviso ogni attimo della serata con i suoi followers di Instagram. A lasciare i fan a bocca aperta sarebbe stato però il look scelto da Chiara per l’occasione. Un micro-top a triangolo scintillante vedo non vedo abbinato a un pantalone nero a sirena firmato dallo stilista Ludovic de Saint Sernin.

Chiaramente una cascata di like è arrivata in pochissimo tempo con non pochi complimenti di apprezzamento. I palermitani però le hanno raccomandato di coprirsi un po’: "Ma come fa...?", hanno scI soliti invidiosi? No, semplicemente viste le temperature di ieri sera hanno consigliato alla Ferragni di vestirsi di più altrimenti si sarebbe ammalata. Chiara infatti allo scoccare della mezzanotte la vediamo, in una foto scattata dal marito, con un giacchetto di pelle addosso per riscaldarsi. Ma d'altronde come dice il detto? Se bella vuoi apparire un poco devi soffrire.



