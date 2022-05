Vittorio Sgarbi ricopre di insulti Fedez: "Rinc***, mezzo marito, roba per scemi"

09 maggio 2022 a

Vittorio Sgarbi ne ha per tutti. Dopo la furibonda lite con Giampiero Mughini nel salotto del Maurizio Costanzo Show, il critico d'arte ha lanciato pesanti critiche contro la coppia più seguita d'Italia. Nell'ultima intervista rilasciata per il settimanale MowMag Sgarbi ha criticato il lavoro dell'influencer Chiara Ferragni senza risparmiare, però, anche il marito Fedez.

“Adesso penso anche peggio perché secondo me il pi**a, cioè l'influencer pi**a, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni …ha degli zatteroni così schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel ca**o che fa. Cioè già ha preso un fidanzato che non si guardare può, un mezzo marito”. Sgarbi su tutte le furie contro i Ferragnez. Che non provasse stima verso la coppia si sapeva già da tempo e questa intervista ne è stata la conferma.

Il critico d'arte ha poi continuato: “A parer mio, avresti davvero bisogno di qualcuno che la influenzi. Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono di questa vecchia befana che, a fianco di un rinco****nito, propone delle cose per scemi ”. I genitori di Leone e Vittoria al momento non hanno ancora risposto alle critiche. Forse perché troppo impegnati nella vacanza in Sicilia per il compleanno di lei. Sicuramente Fedez non la lascerà 'passare liscia' al critico d'arte come la volta in cui lo criticò per il suo smalto sulle unghie. Il rapper, com'è solito fare, rispose duramente con una serie di storie Instagram.

