"Ecco perché con Fedez ho chiuso": J-Ax vuota il sacco, il giorno in cui tutto è crollato

J-Ax si è sbottonato ai microfoni di One More Time, podcast di Luca Casadei che è arrivato alla seconda stagione. Il rapper, in un'intervista molto intima, si è raccontato a 360 gradi ripercorrendo la sua vita, dall'infanzia fino al successo. Ha parlato anche del famoso litigio che l'ha visto allontanarsi dal cantante Fedez . I due erano molto legati sia dal punto di vista artistico ma anche a livello personale.

Dopo essere arrivati ​​al successo con molte hit e aver collaborato per diversi anni, J-Ax ha deciso di mettere fine al loro rapporto , allontanandosi dal marito di Chiara Ferragni per una questione di serenità. “Con Fedez avevo innanzitutto un'affinità artistica, ci ha unito anche l'amore per il punk rock. È uno che vuole spaccare il sistema. Ho provato a fare l'imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità . Avevo paura per loro, nel mondo dello spettacolo può finire tutto in un attimo. Oggi ancor più di ieri. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d'ansia ” queste le parole di J-Ax.

A detta dell'artista prendere questa decisione gli avrebbe salvato la carriera. Secondo J-Ax tutti gli artisti della sua generazione sono scomparsi mentre lui, grazie alla sua sperimentazione in nuovi generi musicali, si sarebbe salvato. Anche se molti l'hanno etichettato come 'venduto' . Il cantante ha poi confessato che rifiutò il ruolo di giudice a X Factor perché pensava di non essere in grado di gestire quel ruolo. Ha ottenuto invece di partecipare a The Voice poiché la produzione accettò la sua proposta economica .



