Controcorrente, Maria Giovanna Maglie e la verità su Zelensky: "Non è in grado nemmeno di..."

"Ritengo che il pacifismo sia un movimento perdente e ipocrita, perché non c'è pace senza giustizia": con questa premessa Maria Giovanna Maglie, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha parlato della guerra in Ucraina e soprattutto di eventuali soluzioni per la fine delle ostilità. Continuando a fare riferimento ai pacifisti, però, la giornalista non ha potuto fare a meno di sottolineare: "Tutti quelli che strillano alla pace in questo Paese dovrebbero aver preso sul serio questa storia della Svezia e della Finlandia e della Nato, perché quella è una forma di pressione obiettiva nei confronti di Putin", ha detto riferendosi alla richiesta di adesione all'Alleanza Atlantica avanzata di recente dai due Paesi.

"Se la risposta è: 'non è il momento perché sennò Putin si irrita', allora le basi della pace quali sono?", ha proseguito la Maglie. Che poi ha messo in chiaro un punto: "Gli ucraini non vogliono cedere niente. Questa è la variabile che si continua a dimenticare. Zelensky può anche essere un comico prestato alla politica, può anche prendere ordini dall'America, ma la verità è che non è in grado di cedere neanche la Crimea".

La giornalista, infine, ha spiegato che "la nostra opinione pubblica non sta con l'Ucraina": "Noi veniamo ricoperti di insulti sui social perché siamo atlantisti e stiamo con Kiev, si è rivoltato il mondo. Da sinistra e da destra ci accusano di essere con la Nato ed è straordinaria questa metamorfosi dei parametri".

