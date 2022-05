Michela Murgia mostra il seno in diretta su Instagram: "Io ho questo"

16 maggio 2022 a

a

a

Michela Murgia si lascia andare a un siparietto curioso. Conversando durante una diretta Instagram con Maria Luisa Frisia, una vera e propria autorità sulla storia e la teoria della moda, ha parlato del suo modo di interpretare l'outifit. La scrittrice ha parlato del suo corpo e del rapporto con l'abbigliamento. Ad un certo punto si parla del concetto di "volgarità". Ed è in questo momento che la scrittrice parla del suo seno e lo fa ricordando anche la sua adolescenza. "Subisco l'accusa di volgarità molto spesso, in primo luogo perché ho un seno esuberante, e quindi insisto a mettermi delle scollature e qualcuno mi dice 'eh sì però...'". Poi la stessa Murgia prosegue su questo filone e afferma: "Il seno perfetto è la coppa di champagne, io non ce l'ho più da quando avevo dodici anni...".

Ed è a questo punto che interviene proprio Maria Luisa Frisa che "rincuora" la Murgia: "Tu hai questo prosperoso e se ti va di metterti la scollatura, la devi mettere".

"Il clitoride ha 8mila terminazioni nervose, ma...". Michela Murgia insulta Luca Ricolfi: il punto più basso

A questo punto la Murgia si alza e a favore di videocamera mostra il suo seno, ovvero la sua scollatura. Insomma un piccolo siparietto per spiegare bene cosa qual è il rapporto tra il proprio corpo e l'abbigliamento che si indossa.

Uno strepitoso contrappasso: Michela Murgia massacrata dalle trans. Ops, cosa le è uscito di bocca...

Il dibattito è poi proseguito anche sulle parole che dipingono la "volgarità" che spesso sono necessarie per esprimere alcuni concetti che non potrebbero essere resi in nessun altro modo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.