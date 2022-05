Ksenia Sobchak scatena la l'ira di Putin, chi è la donna che lo sta facendo impazzire (e cosa rischia adesso)

16 maggio 2022 a

Vladimir Putin sempre più sospettoso. Ora che i tempi della guerra si allungano e i russi collezionano una sconfitta dietro l'altra, lo zar si guarda intorno. Occhi puntati sui suoi fedelissimi e sui loro cari. È il caso di Anatoly Sobchak, l'ex sindaco di San Pietroburgo a cui Putin deve tutto. È stato lui infatti ad aprirgli le porte delle politica. Da giorni però il presidente russo non vedrebbe di buon occhio la figlioccia del suo mentore: Ksenia. L'accusa? "Aver lavorato con i suoi nemici" durante il conflitto tra Russia e Ucraina, ossia quella di essere una spia.

Proprio su di lei, Putin ha iniziato un'indagine interna. Il Cremlino sta verificando che Ksenia, già sua avversaria politica alle elezioni del 2018, non sia stata "finanziata dall'estero". Oltre alla figlioccia di Sobchak, anche il suo media online, Ostorozhno Novosti, è sotto inchiesta. Se dovessero emergere prove sui soldi provenienti fuori dalla Russia, Sobchak sarà bollata come "agente straniero".

"Come posso commentare? Sono orgogliosa - è stata la replica della diretta interessata arrivata su Instagram quando ha ricevuto la notizia -. Avere la propria opinione significa libertà assoluta, che è ciò che odia qualsiasi gruppo politico che si batte per i voti delle persone. Perché non a tutti servono 'opinioni dissenzienti', ma un elettorato obbediente". La 40enne, che vanta una copertina per Playboy prima di entrare in politica, conosce Putin da quando era una bambina. Il presidente russo aveva assistito al suo battesimo a causa di una stretta relazione con il padre di lei. Anatoly, infatti, era stato il professore di diritto e mentore dello zar che ha dato alla spia del KGB il suo primo ruolo nella politica russa come vicesindaco di San Pietroburgo.

