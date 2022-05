Mikhail Khodaryonok, la profezia sul fiasco di Putin sulla tv di Stato russa: chi è quest'uomo

17 maggio 2022 a

Mikhail Khodaryonok rischia di aver fatto la sua ultima apparizione su Canale 1 della tv di Stato russa. Il colonnello in pensione, oggi analista militare, ha infatti “osato” criticare l’operazione militare russa in Ucraina, sostenendo innanzitutto che i resistenti non si trovano in una situazione di difficoltà e scoramento, come sostenuto dalla propaganda del Cremlino. “L’Ucraina può armare fino a un milione di soldati”, ha dichiarato Khodaryonok, facendo capire che gli sforzi dell’esercito russo potrebbero essere vani.

Anche perché gli ucraini vengono costantemente riforniti dall’Occidente e in particolare dagli Stati Uniti, aspetto troppo sottovalutato a Mosca: “Il punto principale è fino a che punto si possa armare un esercito con armi e attrezzature moderne. Da soli non riuscirebbero a resistere, ma considerando che il piano di armare l’Ucraina sta funzionando e che anche l’Unione europea sta aiutando Kiev un milione di soldati armati saranno presto una realtà nel prossimo futuro. E dobbiamo tenerlo in considerazione nelle nostre analisi strategiche. Così come dobbiamo considerare che la situazione potrebbe precipitare a nostro svantaggio”.

Parlando in questo modo Khodaryonok si è preso un bel rischio, come evidenziato da Francis Scarr della Bbc: “In un momento estremamente raro di candore, Khodaryonok ha fornito una valutazione schiacciante della guerra russa in Ucraina e dell’isolamento internazionale del suo Paese”. L’intervento dell’ex colonnello conferma che qualcosa sta cambiando nella tv di Stato russa, dove le critiche all’operazione militare stanno iniziando a emergere nonostante la contrarietà del Cremlino.

