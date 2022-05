Maria Giovanna Maglie, cattivo presagio su Putin: "Ora solo scaramucce ma poi..."

18 maggio 2022 a

a

a

"Siamo in piena guerra fredda". Maria Giovanna Maglie delinea un quadro allarmante, quello del conflitto in Ucraina. La giornalista, ospite di Stasera Italia su Rete 4, lancia una chiara frecciata agli Stati Uniti e a Joe Biden, definendo questa guerra "una guerra per Procura in cui siamo coinvolti direttamente". E ancora, nella puntata di mercoledì 18 maggio: "Queste reazioni e sanzioni fanno parte del gioco. Noi abbiamo espulso dei russi, scoprendo dalla sera alla mattina che facevano spionaggio e adesso c'è una normale risposta".

"Era una minaccia all'Italia". Lavrov, ciò che nessuno aveva notato: la bomba della Maglie

Insomma, per la giornalista non dobbiamo stupirci: "Fin qui siamo solo a scaramucce, fino a che non abbiamo cose che riguardino cose economiche". Il timore è dunque che la guerra possa avere pesanti e non solo sul campo. Qualche puntata fa la Maglie aveva commentato un altro e scottante tema: l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato.

"Malato?". La Maglie smonta la teoria della coperta: "Cosa aveva davvero sulle gambe" | Guarda

"Tutti quelli che strillano alla pace in questo Paese - aveva detto - dovrebbero aver preso sul serio questa storia della Svezia e della Finlandia e della Nato perché quella è una forma di pressione obiettiva nei confronti di Vladimir Putin". Dunque, dobbiamo d'ora in poi aspettarci una reazione dal Cremlino. Reazione già ampiamente promessa.

"Ho capito bene? Per quattro stracciacu*** russi...": Rai, lo sfogo epico della Maglie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.