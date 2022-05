Regina Elisabetta e il segreto del Giubileo: fuga di notizie, per i 70 anni sul trono...

Daniela Mastromattei 20 maggio 2022 a

Si scaldano i motori in tutta la Gran Bretagna per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II sul trono da 70 anni. I festeggiamenti culmineranno nel weekend dal 2 al 5 giugno. Il primo a fare gli auguri a sua maestà è stato Tom Cruise, arrivato a Londra direttamente da Hollywood insieme con Helen Mirren, attrice molto apprezzata da Elisabetta II nel film "The Queen", per partecipare al Royal Windsor Horse Show. Anche se la star più attesa della serata è stata certamente lei, la Regina, di azzurro e argento vestita. Sono svanite tutte le preoccupazioni dei sudditi per la salute di Elisabetta che una settimana fa si era fatta sostituire (a causa di un problema di deambulazione) in Parlamento dal figlio per il discorso "Queen's Speech", eccezionalmente letto dal Principe Carlo. Un evento storico che aveva acceso il dibattito sul possibile passaggio di consegne. Niente da fare. La sovrana dopo qualche giorno di riposo, eccola di nuovo in forma smagliante (è andata pure all'inaugurazione della metropolitana londinese) a ribadire che non ha alcuna intenzione di cedere la sua autorità, nonostante i 96 anni ben portati. In molti hanno tirato un sospiro di sollievo vedendola arrivare alla tradizionale parata dei cavalli della scuderia reale.

Come accade già da qualche tempo ha usato il suo lungo bastone di corno di cervo per muoversi sul red carpet, ma poi a sorpresa in alcuni momenti non ne ha avuto alcun bisogno. I novantenni di tutto il mondo le invidiano il suo staff di medici e ortopedici. Elisabetta è la quarta regina più longeva al mondo, dietro soltanto al re Johann II del Liechtenstein, al sovrano thailandese Bhumibol Adulyadej e allo storico Luigi XIV di Francia, in vetta alla speciale classifica. Le bellissime immagini dell'incoronazione di Elisabetta II, quando aveva appena 25 anni, nel 1952, si ritrovano grazie a speciali display sui cartelloni pubblicitari e dintorni. Nelle a Piccadilly scorse settimane sono stati piantati 20 milioni di semi nel fossato della Torre di Londra, in modo da far coincidere con la festa i momenti della fioritura. Sono giorni speciali per tutta la Gran Bretagna nonostante il doloroso conflitto in Ucraina.

Ma il 2022 sarà ricordato anche per il Giubileo di Platino della Regina d'Inghilterra. Le cui parole pronunciate anni fa oggisuonano come un monito: «Nel ricordare la terribile sofferenza della guerra da entrambe le parti, riconosciamo quanto sia preziosa la pace che abbiamo costruito in Europa dal 1945». Ha passato 70 anni al servizio del suo popolo la sovrana e per questo ha trascurato pure i suoi doveri di mamma, come ha raccontato Domenico Savini, storico delle grandi famiglie reali. E oggi è pronta a ricevere tutto l'amore dei suoi sudditi in questo speciale anniversario sentito fortemente da tutta la nazione. Nel weekend del Giubileo i primi di giugno si partirà con la cerimonia del "Trooping the Colour" e il volo della Royal Air Force. Il Palazzo di Holyroodhouse guarderà ai precedenti Giubilei, mettendo in mostra abiti, gemme e gioielli indossati nelle celebrazioni d'argento, d'oro e di diamante. Al Castello di Windsor, invece, è prevista una mostra, che includerà l'abito originale dell'incoronazione e la veste di Stato indossata dalla Regina al momento della sua ascensione al trono. Per il vestito, hanno lavorato 12 ricamatrici, utilizzando 18 diversi tipi di filo d'oro e più di 3.500 ore per completare solo il ricamo. E poi festa in grande stile nella residenza ufficiale della Regina a Londra e grande concerto con artisti di respiro internazionale trasmesso in tv. Windsor sta progettando il tavolo da picnic più lungo del mondo, che dovrebbe ospitare 1.600 persone. E come non ricordare la "Platinum Pudding competition": gara molto sentita dagli inglesi che si sfideranno per realizzare il dolce dedicato a sua maestà.

