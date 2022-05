Maria Giovanna Maglie contro "Repubblica" per questa foto: "Infami"

21 maggio 2022 a

Repubblica non perde occasione per gettare fango sul centrodestra. Dopo i numerosi attacchi a Giorgia Meloni, ecco che il quotidiano diretto da Maurizio Molinari se la prende con Silvio Berlusconi. Il motivo? La guerra in Ucraina, con il leader di Forza Italia che ha affermato: "Kiev va convinta ad ascoltare Putin". Un modo per dire che la pace si può raggiungere solo negoziando. Eppure a Repubblica è bastato per scatenare la polemica. L'edizione di sabato 21 maggio, come denunciato su Twitter da Maria Giovanna Maglie, ha aperto con una foto in prima pagina del Cavaliere e del presidente russo, insieme dopo un meeting del lontano 2003. Sotto, per essere ancora più provocatori, la didascalia: "L'amico russo".

Quanto basta per indignare la Maglie. "Io non sono d'accordo con alcune cose dette da Berlusconi su Russia e Ucraina - ha premesso la giornalista prima di arrivare al punto -. Ma questa foto e questo titolo sono infami". Immediata la reazione degli utenti del web che non hanno potuto fare altro che darle ragione: "Maglie, mi pare sorpresa da Repubblica... Forse sperava fosse cambiato l'indirizzo editoriale?".

"No, figuriamoci - ha tuonato con tanto di frecciata la giornalista -. Però a volte si toccano degli apici di volgarità". Anche perché sull'invasione russa il leader di Forza Italia è stato chiaro: "L'Ucraina è il paese aggredito e noi dobbiamo aiutarlo a difendersi. Forza Italia è - e rimarrà sempre - dalla parte dell'Europa, dalla parte dell'Alleanza Atlantica, dalla parte dell'Occidente, dalla parte degli Stati Uniti".

