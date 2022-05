Non è l'arena Alessandro Orsini: "Berlusconi? Stavo per fare una figuraccia enorme..."

23 maggio 2022 a

a

a

Alessandro Orsini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 22 maggio, commenta le parole di Silvio Berlusconi su Vladimir Putin. "Stavo per fare una figuraccia enorme", spiega il professore, "perché siccome sono una persona molto libera che non vuole entrare in politica stavo per fare un post su Facebook per ringraziare Berlusconi per quello che aveva detto contro le politiche americane. Poi ha smentito. Per fortuna mi sono fermato in tempo perché avevo sentito la notizia".

L'intervista di Massimo Giletti ad Alessandro Orsini

C'è una nuova Azovstal e si chiama Azot. "A Severodonetsk arriva il Gruppo Wagner". Bomba chimica sull'Ucraina e l'Europa

"Il problema dell'Italia", prosegue Orsini, "è che non ha fiducia in se stessa, tende a rappresentarsi come un Paese piccolo e irrilevante. Spesso viene fatto in buona fede altre volte no". E ancora, attacca il docente: "Se io incontro un parlamentare che mi dileggia e mi offende io lo attacco frontalmente. Se sei parlamentare non lo puoi fare, sei troppo potente. Anche nel litigio devi sempre aver rispetto degli avversari e rispettare le regole. Sempre in presenza di quella persona". Quindi attacca il presidente del Consiglio: "Mario Draghi è il Lukashenko di Biden. L'Italia è un Paese satellite degli Stati Uniti, e l'incontro tra Joe Biden e Draghi ne è la prova".

"Com'è oggi Kiev". Schiaffo a Putin, l'ambasciatore italiano svela la verità: "Per le strade...". Figuraccia di Mosca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.