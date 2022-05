Zelensky e la droga: "Disturbato, quelle polveri sul tavolo...": Zona Bianca, "ecco la prova"

23 maggio 2022 a

L’Italia continua a contraddistinguersi come unico paese al mondo che invita in televisione i propagandisti russi e li lascia esprimere liberamente, come se i loro giudizi faziosi potessero davvero aggiungere qualcosa di interessante al dibattito pubblico. A Zona Bianca il conduttore Giuseppe Brindisi ha fatto il pieno di questi pessimi personaggi: la “star” della serata è stata sicuramente Yulia Vityazeva, quella che voleva far saltare in aria Torino con un missile per punirla della vittoria ucraina all’Eurovision.

Ma anche il giornalista russo Alexey Bobrowsky ha dato “spettacolo”: lui è invece quello che nega la strage di Bucha. A Zona Bianca ha pensato bene di rilanciare una fake news su Volodymyr Zelensky che sarebbe stato beccato con della cocaina sul tavolo: “Ci sono molti leader nel mondo non del tutto sani - ha dichiarato Bobrowsky - Zelensky per esempio è una persona con difficoltà, ci sono selfie delle polveri, delle sostanze sul suo tavolo”. Ovviamente si tratta di un video-montaggio di fattura russa, come già appurato da settimane: il filmato in questione è infatti stato manomesso, come si evince chiaramente dal seguente post.

Per quanto riguarda invece la Vityazeva, i suoi interventi sono stati a tratti surreali: “Ci sono prove della presenza di biolaboratori americani. Sono cose che già sapevamo, ma ora nei territori liberati ci stiamo rendendo conto che avevamo ragione. È triste che non ci crediate”. La propagandista di Putin ci perdonerà: impossibile crederle dato che le “prove” esistono solo a parole, nessuno ha mai visto né avuto conferme su questi fantomatici biolaboratori americani nascosti sotto l’acciaieria Azovstal, dato che non esistono.

