Silvio Berlusconi insultato da Alan Friedman: "Se devo commentare quel manzo crudo..."

23 maggio 2022 a

a

a

Alan Friedman scatenato. Oggetto delle sue critiche, ancora una volta, Silvio Berlusconi. Ospite de L'Aria Che Tira su La7, il giornalista frena Myrta Merlino: "Se mi dà da commentare quel manzo crudo, quella carne cruda di Berlusconi da commentare che parla di Putin...". Parole, quelle pronunciate lunedì 23 maggio, che lasciano lo studio parecchio turbato tanto che la conduttrice chiede chiarimenti: "Cosa significa? Spiegaci". A farle eco Luca Telese: "Ma cos'è un manzo crudo?". E Friedman tenta di spiegare: "In americano si dice red meat quando si getta in un comizio una cosa...". Una delucidazione che non convince.

"Cosa farà nelle prossime 96 ore". Alan Friedman, il piano di Putin: "Se l'Ucraina resiste...", lo scenario più cupo

"Quando Friedman inizia a tradurre testualmente dall'americano posso dirvi che c'è da stare attenti - mette così la parola fine la conduttrice -. Lasciamo stare quindi". A quel punto l'ospite si fa più serio e prosegue: "Berlusconi è sempre stato molto amico di Putin. Lui ha organizzato per me l'intervista quando ho scritto la sua biografia, sono amici. Addirittura nel 2015 era in Crimea e ha gustato con Putin un vino da 100 mila euro a bottiglia sostenendo che la Crimea fosse una democrazia che voleva far parte della Russia".

"Putin radioattivo per la Cina". Alan Friedman, un impensabile scenario: per lo Zar una drammatica fine politica | Video

E ancora, rincarando la dose: "Lui ha definito Putin un uomo tenero, un uomo sincero, un uomo delicato e un uomo leale: queste sono le parole di 7 anni fa". La Merlino cerca allora di farlo ragionare: "Avrà cambiato idea Alan". Ma Friedman non intende sentire ragioni: "A questo punto chiede agli europei di piegarsi alle domande di Putin sull'Ucraina. O vuole raccattare quattro voti o è un lapsus". Poi sterza sulle liti interne a Forza Italia: "Gelmini ha fatto bene". Ecco allora che la Merlino lo ferma ancora: "Al di là della politica italiana c'è il tema serio, quello che in molti iniziano a pensare che l'Europa debba avere una posizione propria di negoziazione nel conflitto per il cessate il fuoco". E il dibattito può proseguire.

Alan Friedman è in collegamento. Ma davvero? Occhio, che cosa spunta alle sue spalle | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.