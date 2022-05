Alan Friedman: "Come Berlusconi, sono igienico. Il gesto a La7 con cui umilia Giuseppe Conte

03 maggio 2022 a

Alan Friedman ha dato spettacolo nello studio de L’aria che tira, dove è stato invitato a entrare da Myrta Merlino subito dopo Giuseppe Conte. Quest’ultimo si è distinto per i toni duri nei confronti di Mario Draghi, ma non ha di certo incontrato il favore di Friedman, che al suo ingresso di è esibito in un remake del celebre siparietto di Silvio Berlusconi con Marco Travaglio davanti a Michele Santoro.

Friedman ha infatti pulito la sedia dove prima era seduto Conte, proprio come fece il Cav con l’attuale direttore del Fatto Quotidiano. “Ma no Alan, smettila - gli ha intimato la Merlino - qui è tutto sanificato”. “Sono igienico”, è stata la replica di Friedman, che ha poi preferito glissare su quanto dichiarato poco prima da leader del Movimento 5 Stelle: “Non voglio commentare Conte che attacca Draghi, dico solo che mi sembra contraddittorio e incoerente. L’Italia è l’unico paese del G7 in cui il 50% dei voti è per partiti che sono filo-putiniani o che comunque lo erano. Ad esempio la Lega ha ancora ufficialmente un rapporto con il partito di Vladimir Putin”.

A proposito del Carroccio, Friedman ha riservato una stoccata a Matteo Salvini: “Vuole andare a Mosca? Spero che vada con la sua t-shirt e che vada meglio che in Polonia. L’Italia è sempre stata ambigua sulle questioni tra Washington e Mosca, ma ora c’è un’evidente contraddizione, con la televisione italiana che è molto più popolata dalla propaganda russa, spesso senza contraddittorio. Questo non rende onore all’Italia, che viene vista come un posto dove si può mentire”.

