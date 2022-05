Otto e mezzo, Marco Travaglio sulla strage in Texas: "Biden deve avere un notevole senso dell'umorismo"

25 maggio 2022 a

"Biden deve avere un notevole senso dell'umorismo nel parlare di fermare la lobby delle armi quando sta imponendo al mondo intero di armarsi": con queste parole Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato il discorso del presidente americano a seguito della strage in Texas. In una scuola elementare, infatti, 19 bambini sono stati uccisi a colpi di fuoco da un 18enne che si era introdotto nell'edificio.

"Quanti presidenti americani hanno detto che bisogna farla finita con questa circolazione indiscriminata delle armi? - ha proseguito il direttore del Fatto Quotidiano -. Aspettiamo che lo dica anche il prossimo. Non fanno niente perché la lobby delle armi è una delle più potenti, non solo negli Usa ma anche in Italia: basti vedere l'arrapamento col quale è stato affrontato il tema del portare improvvisamente al 2% del Pil la spesa militare, che non c'entra niente col sacrosanto diritto dell'Ucraina a resistere in armi a un'aggressione armata da parte di Putin".

Secondo Travaglio "stiamo tornando lentamente all'età della pietra e ci sfuggono i fondamentali". Poi un accenno anche al leader della Lega: "Due anni fa, prima di questa folgorazione francescana, Salvini si faceva fotografare con dei bazooka in mano e predicava il fatto che bisogna sparare a chiunque si avvicina alle nostre proprietà, poi adesso fa un referendum per fare in modo che chi ruba nelle nostre proprietà non possa nemmeno più essere arrestato, ma questo fa parte del folclore politico nazionale...". Infine: "Certo è un dato, non dei pacifisti ma di chi ha buon senso, che più armi ci sono più gente le userà: le armi servono per uccidere".

