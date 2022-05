Oliviero Toscani choc, la rivelazione che nessuno si aspettava: "Cosa mi hanno fatto i preti"

28 maggio 2022 a

a

a

Oliviero Toscani è un fiume in piena. Nel mirino ci finisce prima la polemica sulla presunta violenza sessuale ai danni del cantante Blanco, palpeggiato sul palco da una fan. Un atto su cui ci si deve fare una risata. Almeno per il fotografo che tuona: "Siamo patetici! Con tutti i problemi che abbiamo, che si parli di queste caz***e è assurdo. Dobbiamo riderci su. Lui si è lamentato?". Per Toscani tutti nella vita sono stati palpati. Anche lui. "Io sono stato in collegio dai preti e non facevano altro che cercare di palpare. Posso dirlo ad alta voce".

"Una discarica, un tesoro che non meritate". Orrore di Oliviero Toscani, insulta i siciliani: e sulla mafia...

Da qui la pesante critica al politically correct: "Il problema è che chi vuole il politicamente corretto è perché è politicamente scorretto. Maleducatamente scorretto!". Per questo il fotografo se la prende con le femministe che a suo dire avrebbero un problema, ossia "essere femmine. Non donne, femmine", precisa in un'intervista a Mowmag.

"Un ridicolo uomo preistorico". Oliviero Toscani insulta Matteo Salvini: ecco il sincero "democratico"

E ancora, ecco che rincara la dose: "Essere femminista è uno sbaglio. Non sono 'donniste', ma femministe. Il loro problema è non sentirsi esseri umani, ma femmine. È nella loro radice, le conosco da 60 anni. Hanno iniziato le donne della mia generazione queste caz***te. Non tutte, alcune utili per una giustizia umana, altre sono delle fanatiche che hanno il problema anche di essere brutte esteticamente". Insomma per l'80enne le femministe "non si vogliono bene, non si piacciono. E quindi combattono la loro acquisita bruttezza". Parole forti che arrivano dopo la bufera scatenata dal video che riprende una fan di Blanco mettere la mano proprio lì.

"Tienitelo e scoppia". Oliviero Toscani, stavolta solo applausi: il suo augurio (tombale) a Putin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.