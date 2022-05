Rula Jebreal, "cosa ha appena detto il vice-presidente russo": la confessione criminale

31 maggio 2022 a

a

a

I propagandisti di Vladimir Putin continuano a far il loro “sporco” lavoro per far sì che le masse russe rimangano al fianco del leader del Cremlino nella sua assurda (e fallimentare rispetto agli obiettivi iniziali) invasione dell’Ucraina. Sulla tv di stato i toni si scaldano sempre di più, un’escalation verbale diretta soprattutto contro la Nato. Rula Jebreal ha condiviso su Twitter un video-choc della propaganda russa.

"Quel messaggio in codice di Putin prima della guerra". Rula Jebreal: così lo zar ha dato il via agli stupri

“Il vice presidente della Duma, Morozov - ha scritto la giornalista palestinese - suggerisce in tv che la Russia cominci a rapire leader stranieri. Quelli che vanno a Kiev per incontrare Zelensky. L’ennesima minaccia contro le democrazie occidentali. I russi confessano i loro obiettivi strategici e intenzioni criminali”. Gli interventi sulla tv di stato russa sono ormai ai limiti del surreale: innanzitutto non si parla più di “operazione militare speciale”, ma addirittura di “terza guerra mondiale”. La famosa conduttrice Olga Skabeyeva è arrivata a dire che la Russia deve “smilitarizzare la Nato”.

Ad andar addirittura oltre è il deputato Oleg Morozov: “in un prossimo futuro, a un certo punto, un ministro della Guerra di qualche Paese della Nato andrà in treno a Kiev per parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma non ci arriverà. E si sveglierà da qualche parte a Mosca”. Quindi Olga Skabeyeva glielo chiede esplicitamente: "Intende lo rapiamo?". E il deputato risponde lapidario: "Sì".

"Quale caviale e amanti? Ecco cosa fa Abramovich". Rula Jebreal e la pesante accusa: ora è tutto chiaro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.