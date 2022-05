Guido Crosetto e Salvini a Mosca: "Ha una bella fidanzata, è arrivato il momento di...". Raggelante

31 maggio 2022 a

Su Matteo Salvini a Mosca, dopo giorni di silenzio ufficiale e gelo ufficioso, è intervenuto anche il premier Mario Draghi, sollecitato da una domanda di un cronista alla fine del vertice a Bruxelles. E' stato informato, gli chiedono, dei rapporti di Salvini con l'ambasciata russa? "Il governo, quando si è formato, si è fermamente collocato nell'Unione europea e nel rapporto storico transatlantico - ha detto il premier -. In questo binario si è sempre mosso e continua a muoversi. Io sono stato chiarissimo su questo. Il governo è allineato coi partner del G7 e dell'Ue e intende proseguire su questa strada. Non si fa spostare da queste cose". Poi ha ricordato la sua audizione al Copasir dell'aprile scorso: "Ho solo raccomandato che ciò che è importante è che i rapporti siano trasparenti, non voglio entrare nei rapporti che queste persone di governo possono avere".

Critiche al segretario della Lega sono arrivate anche da alcuni esponenti del centrodestra. Taglia corto il cofondatore di Fratelli d'Italia ed ex parlamentare Guido Crosetto che a Un giorno da pecora dà un consiglio a Salvini: "Ora che c'è un weekend lungo, ha una bella fidanzata, è una persona simpatica, potrebbe andare in Costiera amalfitana, a fare una vacanza romantica in due". Un viaggio molto diverso da quello ipotizzato dal leader leghista. Del resto, conclude Crosetto, "ci sono dei momenti in cui è giusto prendersi una vacanza, anche dalle dichiarazioni pubbliche".

