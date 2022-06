Marco Travaglio, le clamorose parole su Salvini e l'ambasciatore russo: cosa sta succedendo?

02 giugno 2022 a

Marco Travaglio ora difende Matteo Salvini e attacca i cosiddetti "giornaloni" come Corriere della Sera e Repubblica che "improvvisamente scoprono chi è (sempre stato)" il leader della Lega e "fingono pure di meravigliarsi se, per farsi notare, si sbraccia, si agita, entra ed esce dalle ambasciate come Gabriele Paolini". "Stupore, scandalo, sdegno. 'Blitz all'ambasciata russa per scavalcare Draghi' (Rep). 'In campo il Copasir' (Corriere)", scrive il direttore del Fatto nel suo editoriale. "Già impegnatissimo ad appurare se i giornalisti del governo russo hanno per caso qualcosa a che fare col governo russo, il Copasir dovrà pure accertare se Salvini abbia incontrato l'ambasciatore Razov e progettato un viaggio a Mosca all'insaputa di Draghi", ironizza Travaglio.

Ma attenzione, sottolinea il direttore del Fatto, perché la verità è che mentre tutti i partiti e Palazzo Chigi se la prendono con il leader della Lega - "Le gazzette descrivono il premier 'cauto' (tanto c'è BaioLetta che s' inca*** al posto suo), ma 'sconcertato' perché era 'all'oscuro di tutto' e Salvini 'complica le trattative' (quali?) - forse perché "né lui (Mario Draghi, ndr) né il suo poderoso ufficio stampa leggono i giornali e le agenzie", è un fatto che "dal 3 marzo Salvini spiattella ai quattro venti gl'incontri con l'ambasciatore russo e i preparativi del tour a Mosca".

Quindi, conclude Travaglio Salvini è un "cazz*** sì, ma alla luce del sole. Un filino meno cazz*** di chi finge di cadere dal pero".

