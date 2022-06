Papa Francesco, retroscena-choc: "Marco Minniti criminale di guerra", l'accusa all'ex ministro

02 giugno 2022 a

Per colpa di Marco Minniti, Papa Francesco avrebbe disertato l'Incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo il 27 febbraio scorso a Firenze. Secondo quanto rivela il sito vaticanista Silere Non Possum riportato dal Fatto quotidiano, il Pontefice, già in un riunione a porte chiuse con i vescovi italiani il 23 maggio per l'apertura della 76° Assemblea Plenaria della Cei, rispondendo a una domanda del vescovo Derio Olivero di Pinerolo, avrebbe annunciato la sua mancata partecipazione al convegno fiorentino con due motivazioni: la prima su consiglio medico, per non forzare il suo ginocchio dolorante. La seconda per la presenza di persone implicate nell'industria delle armi, tra cui Minniti appunto. Per questo, avrebbe detto Papa Francesco, "era meglio che non partecipasse".

Secondo il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, Papa Francesco sarebbe però stato "informato male" perché in realtà "c'erano due convegni: quello dei vescovi e quello dei sindaci", a cui i vescovi si sarebbero uniti "solo successivamente". Ma il Pontefice non ne avrebbe voluto sapere: "No, tu puoi continuare a dire quello che vuoi, a me hanno detto che c'erano questi signori e ho visto i video di questi invitati, c'era anche Minniti. Poi mi hanno fatto vedere quando erano al ministero quali leggi hanno fatto, sono dei criminali di guerra. Ho visto anche i campi di concentramento in Libia dove tenevano questa gente che loro hanno respinto".

