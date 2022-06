Elon Musk, ecco Natasha Bassettt: le foto incendiarie della giovanissima nuova fiamma

02 giugno 2022 a

Elon Musk ha una nuova e giovanissima fidanzata. Il patron di Tesla, già 50enne, è stato fotografato in compagnia dell'attrice Natasha Bassett. I due sono stati immortalati a St. Tropez dal Daily Mail. La ragazza, 29enne, è stata tra le protagoniste del Festival di Cannes con il film Elvis Forever. I due, stando ai tabloid, si sarebbero concessi una fuga d'amore in Francia.

Negli scatti si vede l'imprenditore seduto a tavola per un romantico pranzo con la Bassett. Il tutto in un lussuoso hotel, le Cheval Blanc. La coppia si frequenterebbe dallo scorso febbraio. A farli conoscere alcuni amici in comune. Natasha, attrice di origine australiana, una volta raggiunta la maggiore età si è trasferita negli Stati Uniti e ha iniziato a lavorare ad Hollywood.

Nata nel 1992, viene ricordata per pellicole come Camp, Hail, Caesar!, Britney Ever After - e di recente è entrata nel cast di Elvis, il biopic su Presley, che arriverà sul grande schermo a fine giugno. Lei, a differenza di Musk, non è sposata e non ha figli. L'imprenditore è stato infatti sposato già due volte e dalle sue relazioni sono nati ben 8 figli. Tutti o quasi dai nomi più impronunciabili e legati alle sue grandi passioni.

