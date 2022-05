Elon Musk, "se muoio in circostanze misteriose". La drammatica minaccia dal cuore della Russia

09 maggio 2022 a

Ma Elon Musk è diventato obiettivo sensibile dei russi? Il sospetto, tra il serio e il faceto, lo solleva Dagospia e nasce dall'inquietante messaggio pubblicato dall'imprenditore americano di Tesla e SpaceX su Twitter, il social media che l'uomo più ricco del mondo ha appena acquistato per la modica cifra di 44 miliardi. "Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi", sono le parole di Musk in risposta a Dmitry Rogozin, direttore della Agenzia Spaziale russa Roscosmos. Proprio Rogozin, già attivissimo sul fronte della "guerra spaziale" riguardo alla coabitazione tra astronauti russi e stranieri nella Stazione spaziale internazionale (e la possibilità che Mosca potesse letteralmente far sfracellare sul suolo terrestre il modulo russo una volta finita la missione, trasformandolo di fatto in un missile), aveva sostenuto che il sistema satellitare Starlink, fiore all'occhiello del ramo aerospaziale di Musk, è utilizzato dal Battaglione Azov asserragliato a Mariupol. Secondo le informazioni russe, sarebbe stato consegnato dal Pentagono. "Elon Musk è coinvolto nel supporto delle truppe fasciste in Ucraina. E per questo la pagherai, anche se giochi a fare lo scemo...", ha scritto Rogozin.

E' stato lo stesso governo dell'Ucraina a riconoscere pubblicamente il ruolo di Musk ringraziandolo per aver inviato il sistema satellitare da mille satelliti in orbita e attivato i suoi servizi di rete per consentire le comunicazioni anche in uno scenario drammatico e convulso come quello di Mariupol, l'ultimo baluardo della resistenza ucraina a Sud. Dal canto suo, Musk aveva polemizzato direttamente con Rogozin, critico sull'acquisizione di Twitter, e addirittura con il leader ceceno Ramzan Kadyrov, braccio destro di Putin in Ucraina. Non pago, aveva sfidato il presidente russo a un corpo a corpo per fermare la guerra. "Elon Musk, un consiglio - era stata la risposta raggelante di Kadyrov, il "macellaio" di Grozny -. Non misurare la tua forza con quella di Putin. Vladimir Vladimirovich (Putin, ndr.) potrebbe sembrare antisportivo battendoti a morte. Tu, un avversario molto più debole", chiamandolo poi sprezzantemente con il nome al femminile, Elona.

