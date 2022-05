Elon Musk, avete mai visto la madre? Pazzesca (a 74 anni): si fermano tutti per lei

03 maggio 2022 a

Il magnate Elon Musk negli ultimi mesi è onnipresente su tutti i media: in qualità di uomo più ricco del mondo, imprenditore nel mondo delle auto (Tesla) e dell'aerospazio (SpaceX), visionario e ora pure proprietario di Twitter. Ma pochi, forse, hanno visto sua mamma. Maye Musk, 74 anni, canadese-sudafricana, per mezzo secolo è stata una delle modelle più acclamate e glamour del pianeta. Oggi è ancora splendida ed elegantissima e ha brillato di luce propria accompagnando il figliolo 50enne al Meg Gala, uno degli eventi più "in" del jet set.

Lui vestito in cravatta bianca, in ossequio al diktat di Anna Wintour di Gilded Galmour e White Tie, per la prima volta sul red carpet dell'evento benefico di New York dopo un'assenza di 4 anni. Nell'ultima edizione presenziò a "Heavenly Bodies", la mostra su moda e immaginazione cattolica, in cui debuttò con Grimes, popstar alternativa che all'epoca era la sua compagna nonché madre dei suoi due figli. Lei, Maye, spettacolare fasciata in un aderentissimo abito in velluto bordeaux con vistosa collana di perle.

Tra brindisi, sorrisi, qualche chiacchiera con gli amici vip americani di musica, cinema, arte, finanza e politica e migliaia di pose a favore dei fotografi, Musk ha trovato anche il tempo di parlare di Twitter, la sua nuova sfida miliardaria: "Rendere la piattaforma più inclusiva possibile e questo significa offrire trasparenza al pubblico", è il suo obiettivo. Ma anche renderla più "interessante e divertente".

Per il resto, la "festa dell'anno" ha visto sfilare 400 ospiti famosi sui gradini del Metropolitan Museum. Blake Lively ha stupito tutti in un abito principesco di Versace con fiocco di raso oversize che si è poi srotolato rivelando uno strascico celeste, mentre il marito Ryan Reynolds si è presentato in smoking di velluto marrone scuro. Corpetto Gucci con maniche di pizzo verde per Billie Eilish; la cantante Alicia Keys, invece, ha reso omaggio agli edifici di New York con un mantello nero di Ralph Lauren con lo skyline della città. Menzione speciale per la bombastica Kim Kardashian, che ha sfoggiato l'abito che Marilyn Monroe indossò per la sua performance di "Happy Birthday Mr. President" del 1962.

