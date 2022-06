Controcorrente, Maria Giovanna Maglie asfalta Michele Santoro: "Vi ricordate chi era? Quel forcaiolo..."

03 giugno 2022 a

Maria Giovanna Maglie contro Michele Santoro. Il giornalista, ex volto Rai, ospite di Controcorrente si è lasciato andare a un lungo attacco contro la tv. Il motivo? L'informazione di parte. Il riferimento di Santoro è alla guerra in Ucraina. A suo dire "la fabbrica delle notizie sono i giornali e le televisioni. Alle undici di sera in tv arriva Santoro quando dalle sei e mezza del mattino c'è un massacro continuo che snocciola l'orrore sempre uguale".

L'ex conduttore di Annozero si scaglia contro i giornalisti italiani che non hanno spiegato ai telespettatori perché il commissario per i diritti umani dell'Ucraina, Lyudmila Denisova, è stata fatta dimettere dal presidente Volodymyr Zelensky. "Lo dico io" ha spiegato a Veronica Gentili: "Aveva parlato di stupri di massa sistematici da parte dell'esercito russo e detto che c'erano bambini violentati da pedofili, e ovviamente che l'esercito russo era composto quasi esclusivamente da pedofili. Bene, è stata liquidata perché ha detto un mare di balle".

E a chi come Giorgio La Porta, assistente del leghista Antonio Maria Rinaldi, elogia Santoro, la Maglie replica: "Non esageriamo a sperticarci in lodi. Sarà bene ricordare che TV faceva Santoro Faziosa. Propaganda. Forcaiola". La Porta aveva infatti scritto che "in pochi secondi Santoro ha massacrato la propaganda di Stato che qualcuno si ostina a chiamare informazione. Chissà perché abbiamo perso 17 posizioni in un anno nella classifica sulla libertà di stampa!! Io voglio Santoro in Rai".

